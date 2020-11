In Limburg en Amsterdam illegale feesten beëindigd

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie in het Limburgse Meessen een illegaal feest beëindigd. Rond 3.00 uur bleek dat een groep van ongeveer 100 tot 150 personen aanwezig was bij een feest in het bosgebied in Geulle, gemeente Meerssen. De politie heeft de aanwezige apparatuur in beslag genomen. De aanwezige feestvierders hebben een bekeuring gekregen. Er zijn 11 personen aangehouden omdat ze zich niet konden legitimeren.

De politie Amsterdam heeft in de nacht van zaterdag 31 oktober op zondag 1 november 2020 drie illegale feesten beëindigd. Daarbij zijn tientallen boetes uitgedeeld aan aanwezigen, is geluidsapparatuur in beslag genomen, zijn meerdere aanhoudingen verricht en worden bestuurlijke rapportages opgemaakt tegen de eigenaar of organisatoren.