Drie aanhoudingen wegens belediging

Bij ongeregeldheden zijn op zondagmorgen op en in de omgeving van de Boezelgracht in Volendam drie mannen aangehouden wegens belediging en het verstoren van de openbare orde.

Omstreeks 01.00 uur kreeg de politie melding dat er vuurwerk zou worden afgestoken op de Boezelgracht. Een groep jongeren veroorzaakte veel overlast en de politie besloot er op af te gaan, mede omdat men zich niet hield aan de Coronamaatregelen.

Drie aanhoudingen

Op de P.C. Hoofdgracht werd een groepje aangetroffen. Terwijl de politie met hen in gesprek was, liep er een 46-jarige Volendammer langs met een krat bier in zijn handen. De man begon zich met het gesprek te bemoeien en nadat hem was verzocht weg te gaan, begon hij zich op te dringen. Uiteindelijk werd besloten hem aan te houden.

Steeds meer omstanders begonnen zich met de aanhouding te bemoeien. Dit leidde er toe dat nog eens twee personen werden aangehouden wegens belediging. Het ging om Volendammers van 47 en 50 jaar. In totaal bekeurde de politie ook vijf personen wegens overtreding van de Corona-maatregelen.