Derde kwartaal ruim drie kwart minder luchtvaartpassagiers dan jaar eerder

In het derde kwartaal van 2020 reisden bijna 5,5 miljoen reizigers van en naar de vijf nationale luchthavens in Nederland. Dat zijn 17,6 miljoen reizigers minder dan in het derde kwartaal van 2019, een afname van 76,3 procent. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 is het aantal reizigers verzesvoudigd. De hoeveelheid vervoerde goederen door de lucht daalde in deze periode met drie procent tot 401 duizend ton. Het aantal vluchten in het handelsverkeer was in het derde kwartaal ruim de helft lager dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal luchtvaartpassagiers nam na de versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus in het derde kwartaal toe ten opzichte van eerdere maanden. Van de 5,5 miljoen passagiers die in de maanden juli, augustus en september het luchtruim kozen, reisden 4,5 miljoen via Amsterdam Schiphol, bijna 83 procent van het totaal aantal passagiers. Via Eindhoven, Nederlands tweede luchthaven, reisden 724 duizend passagiers, 13 procent van het totaal. De drie andere luchthavens, Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen en Groningen Eelde, waren in het derde kwartaal samen goed voor iets meer dan 4 procent van de passagiers.

Het gewicht van door de lucht vervoerde goederen daalde van 413 duizend ton in het derde kwartaal van 2019 naar 401 duizend ton in het derde kwartaal van 2020. Het gewicht van de vervoerde luchtvracht van en naar Azië nam in deze periode met 9,5 procent toe, tot 201 duizend ton; de luchtvracht tussen Nederland en de niet-EU landen in Europa daalde met 28,3 procent tot 37,8 duizend ton.

Vliegtuigen maximaal half vol met passagiers in de laatste 6 maanden

Naast de stijging van het aantal passagiers in het derde kwartaal van 2020 ten opzichte van een kwartaal eerder, steeg ook de bezettingsgraad van de passagiersvluchten. Deze hield in de eerste 2 maanden van dit jaar gelijke tred met die van 2018 en 2019 (gemiddeld 76 procent). In de maanden daarna waren de vliegtuigstoelen steeds minder bezet. In april 2020 waren de passagiersvluchten, met gemiddeld 29 passagiers per 100 stoelen, het minste bezet. In de zomermaanden juli en augustus steeg de bezettingsgraad naar respectievelijk 52 en 51 procent om vervolgens in september op 41 procent uit te komen.

Verschuiving aantal luchtvaartpassagiers binnen Europa

In 2020 is niet alleen het aantal passagiers gedaald, maar ook het aandeel per bestemming is veranderd. Reisden in het derde kwartaal van 2018 en 2019 26 procent van alle luchtvaartpassagiers van en naar een bestemming buiten Europa, in het derde kwartaal van dit jaar was dit aandeel gehalveerd tot 13 procent. Tussen Nederland en de andere landen binnen de Europese Unie reisden in het derde kwartaal van 2020 76 procent van alle passagiers tegenover 63 procent in 2018 en 2019. Alleen van en naar de niet-EU landen in Europa bleef het percentage luchtvaartpassagiers vanuit Nederland in deze 3 jaar met 11 procent gelijk. In de zomermaanden van 2020 koos 87 procent van de luchtvaartpassagiers een bestemming in een Europees land, terwijl dit in de overeenkomstige periode in 2018 en 2019 74 procent was.