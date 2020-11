André Kuipers overhandigt Nederlandse vlag uit het ruimtestation ISS

André Kuipers: Ik beschouw deze vlag als nationaal erfgoed. Mijn verblijf als eerste Nederlander in het ISS, is onderdeel van onze nationale ruimtevaartgeschiedenis. Het Rijksmuseum is in mijn ogen de meest geschikte plek om dit symbool van onze aanwezigheid in het ISS voor het nageslacht te bewaren

Harm Stevens, conservator 20e eeuw: Het Rijksmuseum beheert een collectie historische vlaggen, waaronder de Amsterdamse scheepsvlag die eind 16de eeuw door Willem Barentsz noodgedwongen werd achtergelaten op het eiland Nova Zembla. Binnen die collectie past deze door André Kuipers 'gevoerde' Nederlandse vlag. Die is eveneens een stille getuige van een grensverleggende expeditie, dit keer in de ruimte.

André Kuipers nam de vlag mee voor zijn tweede verblijf in het ISS (International Space Station). Op 21 december 2011 vertrok hij voor een lange missie. Zijn verblijf van 193 dagen in de ruimte was de langste Europese ruimtevlucht tot dan toe. Tijdens deze missie voerde hij meer dan 50 wetenschappelijke experimenten uit.

Hij gebruikte de vlag als decor voor live tv-verbindingen met de aarde. Naar vast gebruik liet André Kuipers hem signeren door alle bemanningsleden. Op de vlag staan de handtekeningen van André Kuipers, Don Pettit en Oleg Kononenko (Expeditie 30) alsmede Gennadi Padalka, Sergei Revin en Joe Acaba (Expeditie 31).

De vlag keerde terug naar de aarde in de Dragon, het eerste commerciële vrachtschip dat spullen mee terug kon nemen naar de aarde. Tot dan toe was de mogelijkheid om objecten terug te brengen, zeer beperkt.

Tot op heden is André Kuipers de enige Nederlandse bewoner geweest van het ISS. Hij had ook een kleinere versie van de Nederlandse vlag mee. Deze is door hem eerder geschonken aan koning Willem-Alexander. De grotere vlag wordt nu opgenomen in onze collectie. Deze zal vanaf morgen enkele weken te zien zijn in het atrium van het Rijksmuseum.

