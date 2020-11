Metro ramt door stootblok en blijft op 10 meter hoogte op kunstwerk hangen

Een metro van de RET Spijkenisse is in de nacht van zondag op maandag rond 00.30 uur is bij het eindstation de Akkers door het stootblok geschoten. Het voorste treindeel, met daarin de metrobestuurder, bleef als een wonder op een hoogte van 10 hangen doordat het boven op een kunstwerk tot stilstand kwam.

Bestuurder ongedeerd

'Tot onze opluchting is de metrobestuurder ongedeerd uit het voertuig gekomen. Hij maakt het naar omstandigheden goed. Er waren geen passagiers meer aanwezig in de metro', zo laat de RET maandag weten.

Brandweer

Brandweerlieden hielpen de metrobestuurder, die op eigen kracht uit het voertuig kon komen, uit zijn narrige positie. Hij is veilig uit het voorste treindeel gekomen dat op 10 meter hoogte op een kunstwerk, de staart van een walvis, bleef steken.

Oorzaak

Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak is van het ongeval. Ook wordt in kaart gebracht hoe de berging op een verantwoorde manier kan plaatsvinden. Zodra dat mogelijk is, gaat de RET daartoe over. Op dit moment is een groep experts bezig met het maken van plannen om het metrostel op een veilig manier te kunnen bergen.

Onderzoek

Er wordt onderzocht hoe de metro door het stootblok heeft kunnen rijden. De metrobestuurder is aangehouden en wordt verhoord. Hulpdiensten zijn nog druk bezig met het veiligstellen van het metrostel. Gezien de complexiteit gaat dit nog enige tijd duren.

Update 15.40 uur

Specialisten van het kraanbedrijf, de gemeente en de RET hebben het plan opgesteld om het metrostel veilig te verwijderen. Dit kan nog enkele uren gaan duren.

Struiken bomen verwijderen

De gemeente is bezig met het verwijderen van o.a. struiken in het park rondom het metrostel om de toegang mogelijk te maken voor zwaar materieel.