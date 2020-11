Drie arrestaties in onderzoek schietincident

Met toestemming van de officier van justitie zijn dinsdagmorgen drie aanhoudingen verricht in het onderzoek naar de schietpartij op het Paletplein op donderdagavond 6 augustus 2020 in Tilburg. Het gaat om Tilburgers van 25, 27 en 33 jaar. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het incident.

De politie kreeg donderdag 6 augustus 2020 omstreeks 19.20 uur een melding dat er op een parkeerplaats bij een supermarkt aan de Umberstraat geschoten werd. Er gingen direct diverse eenheden ter plaatse. Volgens de melder waren meerdere personen en auto’s bij het incident betrokken. Later werd doorgegeven dat de schutter zou zijn weggerend in de richting van de Lage Witsiebaan. Na onderzoek werd die avond in een woning in de wijk Wandelbos een 30-jarige Tilburger op de verdenking van betrokkenheid bij het incident aangehouden. De recherche kwam middels een bloedspoor bij dit adres uit. Deze verdachte zit nog in voorarrest.

Opsporing Verzocht en Bureau Brabant

Het opsporingsprogramma Bureau Brabant van Omroep Brabant besteedde in de uitzending van maandag 26 oktober 2020 uitgebreid aandacht aan het schietincident. Een dag later kwam het item ook in Opsporing Verzocht. In beide programma’s werden bewakingsbeelden getoond. Er kwamen vier tips binnen.