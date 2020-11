Hagenaar (31) verdacht van seks met vermist meisje (15) uit Berghem

Niet tegen haar wil bij man

'De man is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat de man nog zeker veertien dagen langer vast blijft zitten', aldus het OM. De recherche heeft uitgebreid onderzoek gedaan in de zaak. Naast digitaal onderzoek is met een flink aantal getuigen gesproken, net als met het meisje en de verdachte. Uit onderzoek blijkt niet dat zij tegen haar wil bij de man was.

Vermissing

De Hagenaar pikte het meisje op de vrijdag van haar vermissing op met zijn auto in haar woonplaats Berghem. Ze reden daarna door naar het huis van de verdachte. Uit onderzoek is gebleken dat zowel het meisje zelf als de verdachte op de hoogte waren van het feit dat er naar het meisje werd uitgekeken. Desondanks werd er geen contact opgenomen met de politie.

AMBER Alert

Woensdagavond werd een AMBER Alert verspreid om het meisje terug te vinden. Nog diezelfde avond werd het meisje gevonden in de woning van de verdachte. Persofficier van justitie Janine Kramer over de inzet van een AMBER Alert: 'In Nederland worden ieder jaar zo’n veertigduizend meldingen van vermissing gedaan bij de politie. Daar zitten ook veel minderjarigen tussen. Iedere keer is het een afweging welke middelen er worden ingezet. Vaak keren vermiste personen weer vanzelf terug, maar nu gebeurde dat niet. Wij maakten ons grote zorgen om het welzijn van haar en omdat andere middelen niet leidde tot haar locatie, kozen wij uiteindelijk voor de inzet van een AMBER Alert.'

Privacybelangen

Kramer wijst verder op de privacybelangen van de betrokkenen in deze zaak: 'De vermissing kreeg enorm veel aandacht. Toen het meisje terecht was, deed de politie een oproep om de foto’s van haar en de verdachte te verwijderen. Het is goed dat veel mensen daar gehoor aan gaven. Het is nu tijd om in alle rust verder onderzoek te doen. Met het oog op de privacy van het meisje, haar familie en de verdachte, zullen ook wij na vandaag terughoudend zijn met het delen van nieuwe informatie.'