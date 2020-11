NVM: Druk op de vrije sector huurmarkt houdt aan

Uit de kwartaalcijfers transactiedata huurwoningen vrije sector van VGM NL en NVM blijkt dat de gemiddelde huurprijs per vierkante meter (kale huur) in het derde kwartaal 2020 uitkomt op € 13,02, een stijging van 10,2% op jaarbasis. Deze prijsstijging wordt met name veroorzaakt doordat er veel meer (duurdere) appartementen zijn verhuurd. Opvallend is dat de gemiddelde huurprijzen per vierkante meter van gestoffeerde (1,9%) en gemeubileerde (0,9%) woningen nauwelijks zijn gestegen. Het aantal verhuurtransacties is in het derde kwartaal van 2020 opnieuw gestegen. In totaal werden ruim 9.000 ‘kale’ huurtransacties geregistreerd en bijna 2.500 huurtransacties van gestoffeerde en gemeubileerde woningen.