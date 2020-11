Woningoverval Noordwijks gezin was via Skype ‘live’ te volgen

Een woningoverval door nep-agenten op een Noordwijks gezin drie jaar geleden was te volgen via een open Skype-verbinding en een dito telefoonlijn. 'Drie jaar later staan de vier verdachten voor de Haagse rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste celstraffen tot zes jaar tegen hen', zo laat het OM woensdag weten.

Goed voorbereid

De overvallers hadden zich goed voorbereid op de overval van donderdagnacht 6 juli 2017, aldus de officier van justitie. Nadat een van hen een tip had gekregen over een hennepkwekerij aan de Duinschooten, besloten ze die te gaan rippen. Ze gebruikten een gestolen en omgekat busje. Ze bewapenden zich met een vuurwapen, zwaarden en pepperspray. En ze vermomden zich met politiekleding en bivakmutsen.

Zoon aan het Skypen

Toch ging het – vanuit het perspectief van de overvallers – goed mis. Want waar ze niet op hadden gerekend, was dat de oudste zoon van 18 nog laat wakker was en met vrienden zat te Skypen. Die zag op een gegeven moment verdachte personen bij de loods naast de woning.

Nep-agenten

De zoon had meteen door dat het geen echte agenten waren en sloeg alarm. Daarop drongen de overvallers de woning binnen. Maar zij konden niet verhinderen dat hij 112 belde: “Help, er zitten hier nep-agenten in mijn huis! Alstublieft nu komen!”

Vrienden bellen ook de politie

Evenmin hadden de overvallers door dat de telefoonlijn met de politie en de Skypeverbinding met de vrienden nog open stonden. Tot hun stomme verbazing zagen de vrienden gewapende mannen met bivakmutsen voorbij komen. Ook zij belden de politie.

Omsingeld

Die rukte groot uit en omsingelde de woning. Daar hielden de overvallers de vader en zijn zoons van 18 en 15 ruim een uur lang vast en probeerde hen te dwingen te vertellen waar de wiet en het geld lagen. Maar toen de overvallers doorkregen dat ze waren omsingeld, besloten ze te vluchten.

Aanhoudingsvuur

Ze renden naar het busje en probeerden ondanks de waarschuwingsschoten van de politie weg te rijden. Daarop ging de politie over tot aanhoudingsvuur waarbij de chauffeur – een 33-jarige man uit de Haarlemmermeer - gewond raakte aan zijn voeten. Kort daarop konden de vier mannen worden aangehouden. Het gezin kwam met de schrik vrij, al werd de vader later veroordeeld wegens medeplichtigheid aan hennepteelt en zijn de kinderen getraumatiseerd.

Vertraging

De chauffeur - die nog steeds moeilijk loopt - probeerde de politie te laten vervolgen voor het schieten. Hij diende een zogeheten artikel-12-klacht bij het gerechtshof om dat af te dwingen. Het hof oordeelde echter dat het optreden van de politie rechtmatig was.

Corona

De advocaten van de vier dienden diverse onderzoekswensen in. Met als gevolg dat de laatste getuigenverhoren pas in april 2019 konden worden afgerond. Pas daarna kon een zittingsdatum worden gepland. Ook door corona komt de zaak pas nu – ruim drie jaar na dato - voor de rechter.

Politiekleding

De officier van justitie zag in dit tijdsverloop reden om haar eis te matigen. Maar niet in het feit dat de vier op de vlucht waren beschoten. Ze zag verder verzwarende omstandigheden in het gebruik van politiekleding. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat die kleding alleen door agenten gedragen wordt. Ook werd hierdoor het politie-optreden die avond bemoeilijkt en extra risicovol.

'Overvloedig' bewijs

Volgens het OM is het bewijs tegen de vier overvloedig: beelden, geluidsopnames, getuigenverklaringen, DNA. De officier van justitie vond bewezen: diefstal met geweld, poging diefstal met geweld, voorhanden hebben van een geladen pistool en munitie, wederrechtelijke vrijheidsberoving en heling van politiekleding.

Tot 6 jaar cel geëist

Zij eiste tegen de man die geraakt is door aanhoudingsvuur een celstraf van vijf jaar en acht maanden, tegen een 22-jarige man uit de Haarlemmermeer zes jaar cel, tegen een 43-jarige man uit Amstelveen eveneens zes jaar cel en tegen diens 23-jarige plaatsgenoot achttien maanden jeugddetentie (waarvan acht voorwaardelijk). De uitspraak is over twee weken.