Verdachten Marengo blijven vastzitten

Alle vier verdachten in de strafzaak Marengo namens wie tijdens afgelopen pro forma een verzoek was ingediend om de voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen, blijven voorlopig vastzitten. Ook het verzoek tot wijziging van de schorsingsvoorwaarden van een van de verdachten, zodat hij contact zou kunnen hebben met zijn broer, is afgewezen.

Ernstige bezwaren en gronden onverminderd aanwezig

In alle zaken is de rechtbank van oordeel dat de ernstige bezwaren en gronden die aan de voorlopige hechtenis ten grondslag liggen onverminderd aanwezig zijn. De rechtbank is bovendien van mening dat, daar waar bijzondere persoonlijke omstandigheden werden ingebracht als reden voor schorsing van de voorlopige hechtenis, het belang van strafvordering zwaarder weegt dan de persoonlijke belangen van de verdachten.

Onderzoeksgrond niet langer van toepassing

Tegelijkertijd is de rechtbank ook van oordeel dat de onderzoeksgrond niet langer van toepassing is als reden voor voortzetting van de voorlopige hechtenis. Volgens het Openbaar Ministerie was er nog wel reden om de voorlopige hechtenis van een aantal verdachten in het belang van het onderzoek voort te laten duren, maar de rechtbank vindt dat het OM dit standpunt onvoldoende heeft onderbouwd. Daarom geldt de onderzoeksgrond voor alle verdachten niet meer. Dit heeft op dit moment geen gevolgen voor de voorlopige hechtenis van de verdachten, omdat er zoals gezegd voldoende andere gronden en ernstige bezwaren zijn die voortzetting van de voorlopige hechtenis noodzakelijk maken.