Man loopt ernstig hoofdletsel op bij aanhouding door politie in Rijnsburg

Bemiddeling huiselijk geweld

De politie werd woensdag aan het eind van de middag opgeroepen om te bemiddelen bij een huiselijk conflict. Eén van de betrokkenen was een 34-jarige man. De politie besloot hem aan te houden. De verdachte is ten val gekomen en heeft daarbij ernstig hoofdletsel opgelopen. Hij is opgenomen in het ziekenhuis.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd, hoe de man ten val is gekomen en of de politie juist heeft gehandeld.