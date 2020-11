Verdachte aangehouden in onderzoek naar sextortion

Meer dan achtduizend euro betaalden acht slachtoffers in de afgelopen maanden aan een man die hen vermoedelijk afperste door te dreigen naaktfoto’s openbaar te maken. De politie Amsterdam hield vorige week de verdachte aan in deze zogenaamde ‘sextortion’zaak.

Naaktfoto’s of video’s sturen

Uit de gesprekken met de slachtoffers komt een eenduidige werkwijze naar voren: ze worden via social media benaderd door een persoon waarvan ze denken dat het om een aantrekkelijke vrouw gaat. Zodra het gesprek een seksueel getinte vorm aanneemt, wordt het slachtoffer gevraagd een naaktfoto of video van zichzelf te sturen. Als dit beeldmateriaal verstuurd is, begint de afpersing.

Afpersing met beeldmateriaal

Vervolgens wordt gedreigd de foto’s of video’s van het slachtoffer door te sturen naar zijn social mediacontacten. Om dit te voorkomen, moet het slachtoffer geld overmaken naar een bankrekening. Als het slachtoffer niet betaalt, wordt er druk op hem uitgeoefend. Van de slachtoffers die aangifte hebben gedaan, variëren de overgemaakte bedragen van enkele honderden euro’s tot een paar duizend euro.

Aanhouding

Op 22 oktober is de verdachte aangehouden. Het gaat om, een 31-jarige man uit Rotterdam. De verdachte zit nog vast.