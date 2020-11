1,5 miljard extra naar Groningen voor versterking woningen en genoegdoening

Er gaat een totaalbedrag van ruim 1,5 miljard euro extra naar Groningen. Het geld is onder meer bedoeld om huiseigenaren te compenseren, om mensen keuzes te geven en om ongewenste verschillen in straten en wijken te beëindigen. Daarnaast komt er een algemene subsidie voor woningverbetering.

Provinciehuis Groningen

Dat is vrijdag bekendgemaakt op het provinciehuis van Groningen door minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), commissaris van de Koning Paas, gedeputeerde Staghouwer en burgemeester Beukema van Delfzijl.

Het kabinet en de regio Groningen hebben overeenstemming bereikt over een pakket aanvullende maatregelen voor de versterking van woningen in het aardbevingsgebied en voor genoegdoening. Het uitgangspunt voor kabinet en regionale bestuurders is altijd geweest dat huizen in Groningen net zo veilig moeten zijn als in de rest van het land. Door het besluit om de gaskraan dicht te draaien, hoeven naar verwachting minder huizen versterkt te worden dan voorheen het geval was.

Wiebes

Minister Wiebes: 'De gaskraan gaat dicht, waardoor de situatie in Groningen veiliger wordt. Maar daarmee zijn we er niet en versterking is nog steeds nodig, ook al is dit voor fors minder huizen. Sommige Groningers wachten al lang op uitsluitsel. Met dit pakket komen we hen tegemoet, geven we ze echte keuzes en de mogelijkheid om hun huis duurzamer te maken. Tegelijkertijd investeren we in de toekomst van het gebied.'

Minister Ollongren: 'Samen met de regio hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt om te zorgen dat bewoners in het aardbevingsgebied duidelijkheid krijgen waar zij al lang op wachten en perspectief. Met dit pakket aan maatregelen geven we bewoners meer regie en kunnen we ongewenste verschillen oplossen, zoals eerder al afgesproken voor Opwierde in de gemeente Appingedam en de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl.'

Commissaris van de Koning Paas: 'De versterkingsoperatie gaat een nieuwe fase in. Wat betekent dat voor onze inwoners? Inwoners krijgen meer zeggenschap over de versterking van hun eigen huis. Veel inwoners kunnen kiezen. Dat hoeven ze niet alleen te doen. Wie wil, kan onafhankelijk advies krijgen. We gaan onze inwoners heel goed informeren, want we realiseren ons dat het een ingewikkelde operatie is.'

Het bedrag van 1,5 miljard euro is als volgt opgebouwd:

Wel een advies, uitvoering nog niet begonnen

Huiseigenaren die al een versterkingsadvies hebben, kunnen ervoor kiezen om de uitvoering gewoon door te laten gaan. Dan krijgen ze een vergoeding van 7.000 euro voor verduurzaming. Een keuze voor beoordeling volgens de nieuwste inzichten is ook mogelijk. Ze komen dan in aanmerking voor een vergoeding van 30.000 euro, waarvan 17.000 euro is bedoeld voor het verbeteren en verduurzamen van de woning.

Nog geen advies over versterking

Veel mensen wachten nog op een inspectie of versterkingsadvies. Die woningen worden beoordeeld volgens de nieuwste veiligheidsinzichten en zo nodig ook versterkt volgens die inzichten. Deze huiseigenaren komen daar bovenop in aanmerking voor een vergoeding van 17.000 euro voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. Hiervoor is 170 miljoen euro beschikbaar.

Maatwerk en moeilijk uitlegbare verschillen

Voor een aantal adressen geldt dat er verschillen zijn waarop huizen zijn behandeld, vergeleken met dat van buren of anderen in straat, wijk of dorp. Verschillen die moeilijk uit te leggen zijn en voor sociale ontwrichting kunnen zorgen. Gemeenten in het aardbevingsgebied hebben daarom woningen voorgedragen voor maatwerk of een groepsgewijze aanpak (‘clustering’). Dat laatste is al eerder afgesproken voor het hart van Opwierde (Appingedam) en Zandplatenbuurt Zuid (Delfzijl). Voor alle woningen in deze categorie is in totaal 300 miljoen euro beschikbaar.

Burgemeester Beukema: 'Voor gemeentes is dit een erg belangrijk onderdeel van het pakket. Wij krijgen nu de mogelijkheid om een hele straat of buurt op vergelijkbare wijze te versterken, in plaats van alleen afzonderlijke woningen.'

Geen onderdeel versterking, wel wonend in bevingsgebied

Voor mensen die wel in het gebied wonen, maar waarvan de woning niet opgenomen is in de versterkingsopgave, komt een regeling waarmee ook zij hun woning kunnen verbeteren. Hiervoor is 300 miljoen euro beschikbaar. Deze regeling wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Woningcorporaties en huurders

In het aardbevingsgebied wonen veel mensen die huren bij van een van de acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied. Met de woningcorporaties wordt een specifieke regeling uitgewerkt ten behoeve van corporaties en hun huurders. Hiervoor is 135 miljoen euro beschikbaar, onder meer voor woningverbetering. Een deel van het totaalbedrag wordt beschikbaar gesteld voor huurders. Dit bedrag komt neer op 750 euro per huishouden. Dat bedrag geldt voor alle huurders, ook de huurders in de versterkingsopgave.

Toekomstperspectief

Het kabinet vindt het belangrijk dat duidelijkheid voor de bewoners hand in hand gaat met een toekomstperspectief voor de hele regio. Daarvoor zijn nog eens vier bedragen beschikbaar:

300 miljoen euro voor gemeenten in het aardbevingsgebied om de openbare ruimte te verbeteren.

100 miljoen euro waarmee de NCG bewoners en eigenaren kan helpen die met knelpunten of onvoorziene situaties komen te zitten.

50 miljoen euro voor schrijnende situaties.

50 miljoen euro voor het versterken van een samenhangende aanpak voor erfgoed, agrarische ondernemers en het regionale MKB, en voor sociaal-emotionele hulp aan mensen die problemen ervaren en daar hulp bij vragen.

Gedeputeerde Staghouwer: ‘Boeren en kleine ondernemers vallen tot nu toe vaak tussen wal en schip, net als historisch erfgoed. Deze groepen kunnen we nu beter helpen met het veilig maken van hun gebouwen.’

Informatie voor inwoners

De gemeenten, provincie Groningen en het Rijk hebben afgesproken individuele eigenaren en bewoners vóór de zomer van 2021 duidelijkheid te geven over hun situatie en keuzemogelijkheden. Elke inwoner krijgt persoonlijk bericht, via een brief. In veel gevallen komt die van de Nationaal Coördinator Groningen, maar soms ook van de gemeente. Huurders van corporatiewoningen krijgen een brief van hun corporatie.

Het bedrag dat het kabinet heeft gereserveerd voor Groningen, staat los van de normale kosten van de versterkingsoperatie. Die komen, volgens afspraak, voor rekening van de NAM.