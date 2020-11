Twee tieners aangehouden in onderzoek bedreigingen docent Emmauscollege

Twee tieners aangehouden in onderzoek bedreigingen docent EmmauscollegeDe politie heeft zaterdagochtend in het onderzoek naar bedreigingen richting het Emmauscollege en een docent van de school, nog twee verdachten aangehouden. Dit meldt de politie zaterdag.

Amsterdam en Den Haag

'Het gaat om een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 18-jarige man uit Den Haag. Zij worden verdacht van bedreiging en opruiing', aldus de politie.

Heengezonden

De 18-jarige vrouw die gisteren in het onderzoek is aangehouden, is inmiddels door de officier van justitie heengezonden. Zij is nog wel verdachte in de zaak en mag haar proces in vrijheid afwachten. De politie en het Openbaar Ministerie verdenken haar van opruiing. Het onderzoek wordt verder voortgezet.