Kleindochter van Biden deelt foto van familieknuffel na overwinning

De foto is genomen vlak na het moment dat Biden te horen kreeg dat hij de nieuwe president van de VS is geworden. Het bijschrijft onder de foto is: β€˜11.07.20', de datum waarop Biden uitgeroepen werd tot president-elect.

Naomi is het oudste kleinkind van Biden en werd geboren in december 1993. Ze is de dochter van zoon Hunter en zijn eerste vrouw Kathleen en werd vernoemd naar Hunters zus, Naomi Christina, die in december 1972 omkwam bij een auto-ongeluk met haar moeder Neilia. Hunter en Bidens andere zoon Beau raakten daarbij zwaargewond.