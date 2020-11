Medewerkster pint met de pas van het werk: bijna 17.000 euro weg

Het is altijd belangrijk de kas te controleren, wanneer iemand een gezamenlijke bankpas in handen krijgt. Dat bleek ook maar weer bij een instelling voor gehandicaptenzorg. Een 28-jarige vrouw uit Rotterdam stond afgelopen vrijdag terecht omdat ze voor bijna 17.000 euro aan privé-uitgaven had gedaan.

Begeleidster gehandicapten

De vrouw was één van de begeleiders van de bewoners. Daarom had ze een pas om voor de bewoners en de gemeenschappelijke woning uitgaven te kunnen doen. De zorginstelling had een systeem waarbij twee begeleiders elkaar controleerden. Maar dat was niet nodig, had de vrouw – die één van de controleurs was – tegen haar collega gezegd.

Cadeaubon bij babywinkel

Tot bij één van de bewoners een keer het budget werd overschreden. Toen werd een grote controle gedaan en bleken er opvallende uitgaven te zijn. Een cliënt van 52 bijvoorbeeld die een cadeaubon van 300 euro bij een babywinkel had aangeschaft.

Totale schade bijna 17.000 euro

De vrouw had lang vol kunnen houden dat alles in orde was en dat ze niet gecontroleerd hoefde te worden, maar werd uiteindelijk dan toch helemaal doorgelicht. Het bleek dat ze al 2,5 jaar uitgaven voor zichzelf had gedaan met de pas van de woongroep. Schade, bijna 17.000 euro.

Ontslagen en werkstraf

Bij de zorginstelling is ze direct ontslagen. Vrijdag kwam haar strafzaak bij de rechter voor. Omdat de vrouw niet is komen opdagen, werd haar zaak bij verstek behandeld. Het Openbaar Ministerie eiste een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. De rechter legde een gelijke straf op, behalve dat de voorwaardelijke gevangenisstraf werd verminderd tot 1 maand.