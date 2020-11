Ravage na explosie door brievenbus gegooide vuurwerkbom

In een woning aan de Weide in het Utrechtse dorpje Achterberg bij Rhenen is in de nacht van zaterdag op zondag grote schade ontstaan doordat iemand zwaar vuurwerk door de brievenbus heeft gegooid. 'Dat gebeurde rond 02.00 uur. We zijn op zoek naar getuigen', zo laat de politie zondag weten.

Harde knal

Het is 02.00 uur ’s nachts als er een harde knal klinkt in Achterberg. De bewoners van een huis aan de Weide schrikken wakker. Tot hun schrik zien ze overal in huis glas, kapotgeslagen deuren en andere schade. Beneden gekomen blijkt dat iemand vuurwerk door de brievenbus heeft gegooid. 'Van de begane grond tot aan de zolder is er schade. De keuken blijkt ontzet, een trapleuning is losgeslagen, ruiten zijn gesneuveld. Gelukkig is er niemand gewond geraakt door de klap', aldus de politie.

Onderzoek

De politie heeft de zaak in onderzoek. De recherche roept getuigen op zich te melden. Ook mensen die meer weten over wie er achter deze explosie zou kunnen zitten worden dringen gevraagd zich te melden. Dat kan via 0900-8844.