Agenten schieten op automobilist die politieauto ramt

Agenten hebben zondagmiddag bij een aanhouding in Den Haag op een automobilist geschoten nadat deze na een achtervolging een politieauto had geramd. Dit meldt de politie zondagmiddag.

Door rood gereden en stopteken genegeerd

Agenten zetten de achtervolging in nadat zij zagen dat de automobilist op de Thomsonlaan door rood reed en vervolgens een stopteken negeerde. Op de Parallelweg kon de automobilist niet verder en keerde om. 'Nadat hij omkeerde reed de man vermoedelijk met opzet tegen een politieauto. Hierop werd er door agenten twee keer geschoten in de richting van de automobilist', aldus de politie. De agent in de politieauto raakte lichtgewond en is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. De politieauto liep forse schade op.

Te voet gevlucht

Ook het voertuig van de automobilist raakte door deze aanrijding zwaar beschadigd. Een stuk verderop op de Parallelweg kwam het voertuig tot stilstand. De verdachte vluchtte te voet uit de auto. Er werd een achtervolging ingezet.

Waarschuwingsschot

Omdat de man weigerde te stoppen werd er een waarschuwingsschot gelost. Op de Naaldwijksestraat kon de man worden aangehouden. Hij raakte niet gewond. De verdachte, een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is overgebracht naar een politiebureau waar hij zal worden gehoord.

Onderzoek Rijksrecherche

Zoals gebruikelijk wordt er intern een onderzoek opgestart door de Rijksrecherche om te beoordelen of het geweld dat door de agenten gebruikt werd rechtmatig was.