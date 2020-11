Automobilist zwaargewond na botsing op boom in Mariahout

Traumahelikopter

De hulpdiensten waaronder ook een traumahelikopter rukten massaal uit. De weg tussen Mariahout en Veghel is door het ongeval afgesloten. De man is door de brandweer uit het voertuig bevrijd waarna deze per ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. De VerkeersOngevallen Analyse van de politie gaat ter plaatse onderzoek doen.