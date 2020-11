Politie houdt 47-jarige man aan voor betrokkenheid bij poging moord advocaat

Een 47-jarige man is maandagmorgen in zijn woning in Hengelo aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de poging moord van de Enschedese advocaat in Gronau op 6 november 2019.

Het Team Grootschalige Opsporing is een jaar lang volop bezig om dit misdrijf te onderzoeken. Inmiddels is vastgesteld dat de poging moord in Gronau te linken is aan een schietincident op een sportschool in Losser die enkele weken ervoor plaatsvond. Vorige week dinsdag is in het Opsporingsprogramma Opsporing Verzocht wederom aandacht besteed aan deze beide incidenten. Met de aanhouding van de 47-jarige man meent het rechercheteam de identiteit van de schutter, die op bewakingsbeelden staat bij de sportschool in Losser, te hebben achterhaald.

Bij de zoekingen vorige week in twee woningen in de gemeente Hengelo zijn diverse goederen in beslaggenomen ten behoeve van het onderzoek. De twee auto’s, een zilvergrijze VW Polo en een zwarte BMW zijn niet in beslaggenomen. Het onderzoek gaat in volle gang door en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.