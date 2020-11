F-35-squadron traint tijdelijk vanaf Vliegbasis Volkel

Oefening Frisian Lightning II is onderdeel van een groter plan. Daarin kijkt de luchtmacht of het squadron in korte tijd voldoende mensen en middelen op de mat kan leggen. Het moet een eenheid van 4 F-35’s inclusief personeel en materieel waar ook ter wereld kunnen inzetten. Dat is de zogeheten Initial Operational Capability die eind 2021 klaar moet zijn.

Bij oefening Frisian Lightning I werd eerder al getest met het inpakken en verzend gereed maken van gronduitrusting en reserveonderdelen. De ervaringen uit die test worden toegepast in de verplaatsing naar Volkel.

Rekening met COVID-19

Tijdens de oefening wordt rekening gehouden met COVID-19. De eenheid traint op vaste locaties op Volkel. Bovendien werkt het team zoveel mogelijk gescheiden van het personeel in Volkel. Contact met derden wordt beperkt en de militairen dragen waar nodig gezichtsmaskers.

In dezelfde periode vliegen jachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht in de avonduren in het militaire vlieggebied boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant. Zij doen van 2 november tot en met 11 december tests met onder meer nachtzichtapparatuur.

Spijkerbroeken

Op Luke Air Force Base in het Amerikaanse Phoenix worden momenteel de 1e 2 Nederlandse onervaren luchtmachtvliegers opgeleid voor de F-35. Het is nieuw dat deze zogeheten ‘spijkerbroeken’ de training doen. Voorheen ‘stapten’ alleen F-16-vliegers over naar de F-35.