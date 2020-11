In 5 dagen meer dan 330 wapens ingeleverd bij politie Amsterdam

Afgelopen week konden mensen van 2 tot en met 6 november bij negen politiebureaus in Amsterdam en Diemen Ouder-Amstel ongestraft wapens in te leveren. Dit leverde de afgelopen week in totaal 336 wapens op', zo meldt de politie maandag.

'Amsterdam Ontwapent'

De actie maakte onderdeel uit van de campagne ‘Amsterdam Ontwapent'. De campagne is erop gericht om bewoners uit Amsterdam en Diemen Ouder-Amstel op te roepen om samen met de gemeente, politie en Openbaar Ministerie zich in te zetten voor een veiligere stad.

Wapeninleveractie

Vorige week kon een ieder anoniem en zonder vervolg zijn wapen inleveren bij negen politiebureaus in Amsterdam en Diemen. Vuurwapens konden thuis worden opgehaald, hiervoor moest een afspraak worden gemaakt via 0900 8844. Het doel van de inleveractie was om zoveel mogelijk wapens van de straat te halen en met name jongeren zich bewust te maken van de ernstige gevolgen rondom wapenbezit. Naast de inleveractie was het voor jongeren mogelijk om verschillende trainingen te volgen en gebruik te maken van een coach.

Resultaten

336 wapens werden afgelopen week ingeleverd, waaronder 68 illegale vuurwapens, 34 nepvuurwapens, 30 luchtdrukwapens en 24 legale vuurwapens. ‘Bij legale vuurwapens, moet je bijvoorbeeld denken aan startpistolen en antieke vuurwapens’ zegt inspecteur Dandy Marcuñe, coördinator van de actie. 'We zijn erg blij met dit resultaat, elk wapen dat van de straat is, maakt de stad een stukje veiliger. Er zijn in totaal 115 messen ingeleverd en 65 overige wapens, zoals boksbeugels, ploertendoders, stroomstootwapens en zwaarden. Ook zijn er ongeveer 1000 stuks aan munitie ingeleverd'.

Gesprek over wapenbezit

'Hele mooie cijfers, maar we hopen vooral dat de actie ervoor heeft gezorgd dat we het gesprek over wapenbezit met elkaar aangaan. Veel jongeren denken dat het stoer is om een wapen te hebben of denken dat ze zichzelf moeten beschermen, maar wapenbezit leidt tot wapengebruik en stoer is dat zeker niet', aldus Marcuñe.

Campagne loopt door

De campagne ‘Amsterdam Ontwapent’ loopt deze maand nog door. Jongeren kunnen zich nog steeds aanmelden om een training te volgen of een coach te spreken om zo te werken aan een betere toekomst voor zichzelf.