Wordt de jaarwisseling voor het eerst 'stil'?

Zorg ontlasten

Omdat de ziekenhuizen hun handen op dit moment al vol hebben aan corona-patiënten en om de zorg niet met nog meer patiënten 'op te schepen' lijkt het algehele vuurwerkverbod een logische stap deze jaarwisseling.

Overleg

Het kabinet overlegt deze week met de ministers die ook bij het coronaoverleg betrokken zijn. Vrijdag tijdens de ministerraad zou het kabinet een beslissing nemen over het vuurwerkverbod.

Compensatie

Naast een verbod zal het kabinet de vuurwerksector financieel willen compenseren waarbij volgens de Haagse bronnen van de NOS het om tientallen miljoenen zou gaan.

'Stil'?

Het ziet er dus naar uit dat het voor het eerst in tientallen jaren 'stil' wordt tijdens de jaarwisseling. Al blijft de vraag hoe stil met al het vuurwerk dat consumenten nog in huis hebben bewaard van afgelopen jaar maar ook het vuurwerk dat over de grens bij onze ooster- en zuiderburen wordt ingeslagen. Om nog maar niet te spreken over het illegale vuurwerk dat via internet wordt besteld.