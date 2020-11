116 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

De politie heeft donderdag 5 november in de garagebox en kelder van een woning aan de Minister Aalberselaan 116 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Een 18-jarige verdachte is aangehouden.

Na onderzoek verkreeg de politie informatie over de inkoop van mogelijk illegaal vuurwerk in Rijswijk. In de garagebox en kelder van een woning vonden agenten in totaal 116 kilo illegaal vuurwerk. Onder andere meer dan 6.500 nitraten, 46 cobra’s en andere soorten illegaal vuurwerk zijn in beslag genomen. De 18-jarige bewoner is aangehouden en verhoord. Hij mag het verdere verloop van de zaak in vrijheid afwachten.