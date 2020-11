Sharon Dijksma nieuwe burgemeester Utrecht

De Utrechtse wethouders laten weten over deze voordracht: 'Wij heten Sharon Dijksma van harte welkom in Utrecht als nieuwe burgemeester van onze stad. Met de voordracht van Sharon Dijksma krijgt Utrecht een ervaren en betrokken bestuurder die als burgemeester een belangrijke rol speelt in het verbinden van alle inwoners en ondernemers in Utrecht. Juist in deze moeilijke tijden als gevolg van het coronavirus is dit belangrijker dan ooit. Wij kijken ernaar uit om samen met de burgemeester verder te werken aan de ontwikkeling van onze stad.'

Op dit moment is zij wethouder bij de gemeente Amsterdam. In het openbare gedeelte van de vergadering werd het besluit van de gemeenteraad bekendgemaakt.

De vertrouwenscommissie kwalificeert Sharon Dijksma als volgt: 'Sharon Dijksma is een sterke en zeer ervaren bestuurder. Haar brede netwerk past bij de ambitie van Utrecht maar biedt ook kansen in de lobby, wat nodig is om partners te betrekken bij het oplossen van groeipijnen. Ze ziet kansen om onze sterke positie verder uit te bouwen, bundelt daarbij de krachten van alle Utrechters en heeft tegelijkertijd gevoel voor de knelpunten die met groei gepaard kunnen gaan.'