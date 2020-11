Man verdacht van verkoop valse 'coronavrije' verklaringen

De FIOD heeft vandaag een 23-jarige Rotterdammer aangehouden, die wordt verdacht van valsheid in geschrift. De man biedt vermoedelijk vervalste gezondheidsverklaringen aan dat iemand coronavrij is, zonder dat de persoon is getest. Deze documenten verkoopt hij op social media. De woning van de man is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op zijn computer en mobiele telefoon.