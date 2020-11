Maatschappelijke Diensttijd op meer plekken voor meer jongeren

De maatschappelijke diensttijd (MDT) krijgt er 50 nieuwe projecten bij en wordt daarmee voor nog meer jongeren beschikbaar. De projecten komen ook in gebieden waar nog geen of weinig MDT-plekken waren. Zo wordt het netwerk van MDT-projecten steeds fijnmaziger en het volgen van een maatschappelijke diensttijd voor jongeren laagdrempeliger. Met de nieuwe projecten die zijn gehonoreerd door ZonMw komen er zo’n 22.000 plekken voor jongeren bij.

Jongeren kunnen MDT doen in hun eigen omgeving

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Met een MDT kunnen jongeren hun talenten ontdekken en zich ontwikkelen, mensen ontmoeten die ze normaal niet zouden tegenkomen en tegelijkertijd onze samenleving een beetje beter en mooier kunnen maken. Het is dus heel mooi dat door deze 50 nieuwe projecten meer jongeren de mogelijkheid krijgen om hun MDT te doen in hun eigen omgeving.”

De nieuwe projecten

Wie weten beter welke projecten aansluiten bij jongeren dan jongeren zelf? Daarom heeft het zogenoemde jongerenpanel een belangrijke stem in welk project gehonoreerd wordt. De nieuwe projecten sluiten goed aan bij hun interesses en wensen, en zijn ook heel divers. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld op een sportieve manier een bijdrage leveren voor hun wijk, of ze kunnen zich inzetten voor natuur en duurzaamheid in Nederland. Dit zijn een aantal van de nieuwe projecten:

ZOOFF Your Life

Het MDT-jongerenpanel was razend enthousiast over het project ZOOFF Your Life. Hier worden jongeren verbonden aan organisaties die staan te springen om hun input. Ze gaan werken aan maatschappelijke vraagstukken als: hoe maak je sport aantrekkelijk voor de echte bankhanger? Welke activiteit brengt jongeren met en zonder beperking met elkaar in contact? Of hoe maak je lezen leuker voor kinderen op de basisschool? De jongeren kijken op de werkvloer, gaan in gesprek met professionals, denken met elkaar na over oplossingen, geven advies en het belangrijkste: ze voeren met elkaar één van hun adviezen uit in de praktijk. Bijvoorbeeld door het organiseren van een voorleesmiddag.

MDT|Missie 030

In het project MDT|Missie 030 gaan jongeren aan de slag met het verlagen van drempels. Ze werken aan sociale vraagstukken en opgaven die inspelen op situaties in de samenleving. Denk daarbij aan vraagstukken als: kunnen we het skatepark gebruiken als we zelf de bewaking doen? Hoe kunnen de zwembadjes in de wijk deze zomer toch open? Of kunnen we niet altijd een boodschappendienst voor mensen in de wijk aanbieden? Met het project MDT|Missie 030 wordt MDT binnen de gemeente Utrecht verder uitgebreid. Het is volgens de beoordelingscommissie een mooi voorbeeld van hoe MDT uitgerold kan worden in gemeenten.

Challenge Up!

Jongeren gaan bij Challenge Up! aan de slag met persoonlijke ontwikkeling, maar vooral: met een toffe uitdaging. Zo kunnen ze bijvoorbeeld activiteiten organiseren voor jongeren met een beperking, filmen of presenteren bij het jongerenplatform Jongin Lelystad of iemand helpen met taal of rekenen. Tijdens de workshops, trainingen en bedrijfsbezoeken in het programma doen jongeren waardevolle kennis en vaardigheden op voor hun toekomst, zoals bijvoorbeeld leren samenwerken.