Alle berichtgeving voor slachtoffers in één online overzicht

Vanaf het moment dat slachtoffers van een misdrijf aangifte doen bij de politie ontvangen zij van verschillende organisaties informatie over hun zaak. Al die informatie van politie, Openbaar Ministerie (OM), Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven is vanaf vandaag voor het slachtoffer op één centrale plek te vinden. In de persoonlijke online omgeving MijnSlachtofferzaak wordt aan de hand van een tijdlijn de voortgang van de zaak getoond en kunnen slachtoffers berichten van de organisaties eenvoudig terugvinden.

'Slachtoffers van bijvoorbeeld geweld, fraude of stalking hebben al genoeg aan hun hoofd. Ze krijgen te maken met verschillende organisaties die allemaal hun eigen stukje informatie sturen waardoor je al snel het overzicht kan kwijtraken. We moeten het voor slachtoffers makkelijker maken in plaats van moeilijker. Daarom ben ik blij dat we met MijnSlachtofferzaak weer een extra stap hebben kunnen zetten om die mensen met een heftige ervaring een beetje te ontzorgen', aldus minister Dekker (Rechtsbescherming).

In MijnSlachtofferzaak kunnen slachtoffers met hun DigiD inloggen en staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar: de correspondentie met de betrokken organisaties, informatie over de rechten van slachtoffers, de hulp die zij kunnen krijgen en wat de verschillende organisaties voor slachtoffers doen. Ook worden de antwoorden gegeven op veelgestelde vragen over de online omgeving. Voor de totstandkoming van MijnSlachtofferzaak zijn Politie, Slachtofferhulp Nederland, Openbaar Ministerie, Centraal Justitieel Incassobureau, Schadefonds Geweldsmisdrijven en de Justitiële Informatiedienst bij elkaar gebracht. Deze laatste partij is verantwoordelijk voor de techniek achter het portaal. MijnSlachtofferzaak blijft ook in de toekomst in ontwikkeling. Bekeken wordt of extra functionaliteiten kunnen worden toegevoegd, en of bijvoorbeeld ook nabestaanden via het portaal inzage kunnen krijgen in hun zaak.

Meerjarenagenda slachtofferbeleid

De ontwikkeling van MijnSlachtofferzaak is onderdeel van een brede aanpak van het ministerie van Justitie en Veiligheid om slachtoffers een betere positie te geven in het strafproces. In deze zogeheten Meerjarenagenda slachtofferbeleid staan onder anderen plannen voor een verschijningsplicht voor verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en spreekrecht voor slachtoffers tijdens tbs-verlengingszittingen. De wet die dat regelt is recent aangenomen door de Tweede Kamer. Daarnaast kreeg de politie meer personeel om slachtoffers de bescherming te geven die ze nodig hebben, en wordt het aantal slachtoffercoördinatoren die aanspreekpunt zijn en ondersteuning bieden tijdens de strafzaak bij het OM verdubbeld.