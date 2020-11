Man zaagt midden in de nacht boom om

In de nacht van zaterdag op zondag werd een vrouw in Purmerend rond 05.00 uur wakker van zaaggeluiden op de Gebroeders Conijnstraat. 'Ze besloot de hond uit te laten en poolshoogte te nemen', zo heeft de politie bekendgemaakt.

Kapzaag en kettingzaag

'Hierbij kwam zij een man tegen met een kapzaag die net een boom had omgezaagd. Ze belde de politie die de man, een 45-jarige man uit Purmerend heeft aangehouden. De man had ook een kettingzaag bij zich', aldus de politie.

Cellencomplex

De eigenaar van de grond wordt benaderd of deze aangifte wil doen van vernieling van de boom. De verdachte is ingesloten in het cellencomplex.