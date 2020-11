Paard komt om bij aanrijding, bestuurder auto rijdt door

Maandagmiddag is een paard om het leven gekomen bij een aanrijding vlakbij Kedichem in de gemeente Vijfherenlanden. De veroorzaker van het ongeval reed door en is spoorloos. De ruiter kwam met de schrik vrij.

Iets voor 15.30 uur rijdt een jonge vrouw op een paard op de Nieuweweg in Kedichem. Achter haar komt een witte auto aanrijden, mogelijk een Volkswagen Caddy. De witte auto passeert haar met hoge snelheid en raakt daarbij één van de achterbenen van het paard. De ruiter komt met de schrik vrij maar het paard raakt zo ernstig gewond dat een dierenarts snel daarna moet besluiten het dier te laten inslapen. De bestuurder van de witte auto is even gestopt maar is er daarna vandoor gegaan in de richting van Leerdam.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar deze bestuurder. Hij reed dus in een witte auto, mogelijk een Volkswagen Caddy. De witte auto heeft vrijwel zeker schade opgelopen aan de linker voorkant. Achter de witte auto reed een donkerkleurige auto. De bestuurder van deze auto moet getuige zijn geweest van de aanrijding. De politie roept ook deze bestuurder op zich te melden.