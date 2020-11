OM eist gevangenisstraf voor mensensmokkel

Zijn betrokkenheid bij mensensmokkel kwam aan het licht bij een steekproef van een binnenkomende vlucht in 2017. Daarbij werden vier vreemdelingen uit Syrië onderschept. De verdachte had hen volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket geholpen om toegang te krijgen tot Nederland.

Hij stond ook terecht vanwege een tweede incident in 2018. De man zat achter het stuur van een auto met een Iraaks gezin met vier kinderen dat was opgehaald uit een vluchtelingenkamp in Hongarije. De vader verklaarde dat zij voor 4000 dollar naar Duitsland zouden worden gebracht. De Duitse politie onderbrak de smokkelreis op de autosnelweg bij Dresden.

Kwetsbaar

De officier van justitie beklemtoonde de ernst van mensensmokkel. Kwetsbare slachtoffers betalen veel geld om uit een uitzichtloze situatie te komen. Mensensmokkelaars zorgen voor illegale toegang en verblijf in Nederland en doorkruisen onaanvaardbaar het asielbeleid, aldus de officier.

De rechtbank doet op 1 december uitspraak.