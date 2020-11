Woensdag temperaturen verwacht als die van een lentedag

Droog en zonnig

Het KNMI voorspelt dat het overal droog blijft en de zon zich regelmatig laat zien. Daarbij zijn de temperaturen ook wat aangenamer die in de middag uiteenlopen van 13 graden in het noorden en lokaal zelfs tot 16 graden in het zuidoosten. Ook de wind lijkt het even wat rustiger aan te doen, die is zuidwestelijke en matig. Alleen langs de kust kan de wind vrij krachtig worden.