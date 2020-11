Agenten schieten op man met mes die daarna in ziekenhuis overlijdt

Dinsdag is aan het eind van de middag een 36-jarige Hagenaar in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen die hij eerder vandaag had opgelopen bij een incident in de Carelshavenstraat in Den Haag waarbij de politie heeft geschoten. 'De Rijksrecherche doet onderzoek naar wat er is gebeurd', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdagavond.