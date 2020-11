Politiehond en begeleidster beiden bewusteloos geraakt in drugslab

Ziekenhuis en dierenarts

De hond en zijn begeleidster werden ingezet omdat er zich meerdere personen in het pand bevonden die probeerden te vluchten. De hondengeleider is met haar diensthond naar binnen gegaan om de personen aan te houden. Binnen werden zij beiden onwel door chemische dampen en raakten kort buiten bewustzijn. ', aldus de politie. De collega is naar het ziekenhuis overgebracht en daar onderzocht. Inmiddels is zij weer thuis en maakt het naar omstandigheden goed. De hond is onderzocht door een dierenarts en ook met hem gaat het goed.

Verdacht gedrag

De zaak kwam aan het licht nadat agenten die donderdag drie personen in Amsterdam controleerden. Het trio viel op toen zij zich verdacht gedroegen rond een parkeerplaats aan de Zuidermolenweg. Na een controle bleek dat de mannen een groot geldbedrag en een blok hasj bij zich hadden. Ook had één van de voertuigen een verborgen ruimte.

Onderzoek leidt naar pand in Hoofddorp

Nader onderzoek bracht rechercheurs bij een bedrijfspand aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp waar zij direct een vreemde geur roken. Een vermoeden van gevaarlijke stoffen leidde tot de inzet van niet alleen politie, maar ook van specialisten van de brandweer. Vanwege de chemicaliën is bij drugslabs altijd risico op gevaarlijke stoffen, gassen, brand en explosie.

Chemicaliën

Uiteindelijk troffen agenten en brandweerlieden allerlei voor een drugslab benodigde apparatuur in de loods aan, zoals een zogeheten blokkenpers en chemicaliën, waaronder vaten met Aceton. In de loods zaten vier verdachten die ook zijn ingesloten voor nader verhoor. De politie onderzoekt de herkomst van het geld en de exacte betrokkenheid van de alle verdachten. Van de zeven aangehouden personen zijn er inmiddels zes door de rechter-commissaris in bewaring gesteld, de zevende verdachte is geschorst.

Totaal 7 personen aangehouden

De politie heeft in totaal zeven personen aangehouden die worden verdacht van de handel in verdovende middelen en witwassen. De mannen zijn in de leeftijd tussen 29 en 55 jaar. Naast de aanhoudingen namen agenten grote hoeveelheden verdovende middelen, ruim 80.000 euro en drie auto’s in beslag.