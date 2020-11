PostNL en vakorganisaties bereiken principeakkoord cao’s

PostNL en vakorganisaties BVPP en CNV hebben een principeakkoord getekend over een nieuwe cao voor PostNL en cao voor zaterdagbestellers. De vakorganisaties leggen beide principeakkoorden met een positief advies voor aan hun achterban. Ook FNV legt het resultaat aan haar leden voor. Er is een loonstijging afgesproken van in totaal 5,5 procent in twee jaar en een eenmalige uitkering van 0,5 procent. In de cao voor PostNL zijn ook afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, het in dienst nemen van meer pakketbezorgers en een vergoeding voor thuiswerkers.