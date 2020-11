Aangifte voor doodschieten chimpansees Mike en Karibuna

'Geen sprake van noodweer'

Door de dierentuin is er bewust voor gekozen om deze mensapen dood te schieten toen zij door een menselijke fout ontsnapt waren. Er was geen sprake van noodweer. Het dierenpark heeft nagelaten de dieren door hun verzorgers te laten afleiden, te kalmeren en indien nodig te verdoven met een hogere dosis verdovingsmiddel die snel werkt, zo laten de organisaties weten.

Wet overtreden

Volgens de 4 dierenbelangenorganisaties heeft Dierenpark Amersfoort hierdoor artikel 2.1 lid 1 en lid 6 en artikel 1.3 van de Wet Dieren overtreden. Zij willen strafvervolging en een onafhankelijk onderzoek naar de noodzaak om de mensapen dood te schieten. De filmbeelden van de camera’s die in het park hangen moeten door onafhankelijke deskundigen bekeken worden.

Geduld

Verschillende bekende primatologen hebben te kennen gegeven dat wanneer de bezoekers veilig gesteld zouden zijn en men vreemden op afstand had gehouden, de bekende verzorgers de chimpansees hoogstwaarschijnlijk met geduld hadden terug kunnen krijgen in hun verblijf. Chimpansees vallen normaliter niet hun verzorgers aan.

Slechte relatie

De enige keer dat primatologen over een aanval van chimpansees op dierverzorgers hebben gehoord ging het om een dierverzorger die een slechte relatie met de apen had. Ook Jane Goodall liet aan de dierenorganisaties weten dat zij niet anders kan denken dan dat er een manier had moeten zijn om de twee chimpansees te kalmeren.

Verklaringen die verdraaid worden en schaamteloos vertoon

Dierenpark Amersfoort heeft zich de afgelopen weken niet van haar beste kant laten zien. Nadat de dierentuin de chimpansees Mike en Karibuna had laten dood schieten hield zij zich de eerste dagen tegenover de media 100 procent vast aan haar verklaring dat Mike en Karibuna imponerend gedrag vertoonden, de werking van een verdovingspijl een kwartier zou duren en ze bang waren dat de twee apen uit de dierentuin zouden ontsnappen en daar mensen iets zouden aandoen.

Heel andere verklaring

Op de derde dag bracht de dierentuin opeens een geheel andere verklaring naar buiten: Mike was doodgeschoten omdat hij de verzorger wilde aanvallen en Karibuna zou doodgeschoten zijn omdat hij bezoekers wilde aanvallen. De dierenorganisaties vinden deze plotseling andere verklaring volstrekt ongeloofwaardig en kunnen dit niet anders zien als een manier van de dierentuin om zich schoon te praten van haar verschrikkelijke daad. De herdenkingsplaats die Dierentuin Amersfoort voor Mike en Karibuna in de dierentuin wil maken laat zien hoe schaamteloos zij hierin is. Mike en Karibuna zijn van het leven beroofd door nota bene de dierentuin zelf die daar nu ook nog een soort van attractie van gaat maken….

Deskundigen staan perplex over besluit doodschieten chimpansees

Edwin Wiek, oprichter van Wildlife Friends Foundation Thailand, een opvangcentrum in Thailand voor apen, tijgers, olifanten en beren die uit handen van stropers en handelaren gered zijn, is perplex over het nieuws dat de chimpansees doodgeschoten zijn. Hij zegt tegen Karen Soeters van Animals Today: 'Voor noodgevallen echter dien je grotere doses toe die je met een antidoot weer heel snel kan verlagen nadat het dier ‘plat’ is gegaan. Een deskundige dierenarts moet dit makkelijk kunnen doen.'

Bekende verzorgers

Primatoloog Frans de Waal erkent op zijn Facebook dat chimpansees gevaarlijk kunnen zijn, maar schrijft ook: 'Aan de andere kant zullen mannetjes uiteindelijk kalmeren als ze niet tegengewerkt zijn. Ik heb situaties van hen gezien die vreedzaam terugkeren naar hun vertrouwde omgeving. Vreemden (zoals de politie) of opwindend publiek moeten op afstand worden gehouden, en de menselijke frontlinie moet bestaan uit verzorgers die de apen kennen en vertrouwen. Na de primaten de tijd te hebben gegeven om hun omgeving te verkennen en wat voedsel te eten, kunnen ze soms terug naar waar ze vandaan komen. Het vergt geduld maar is duidelijk de voorkeursuitkomst.'

Jane Goodall schrijft aan de dierenorganisaties: 't is very sad, as the alpha male played a key role in his group. Clearly they need to take more precautions and I cannot help but think there should have been a way to tranquilize those two chimps. '

Dieren doden in dierentuin geen incident

Dit doodschieten is niet een los incident. Er worden tal van zogenaamde surplus dieren achter de schermen gedood omdat er al te veel van in dierentuinen zitten en men het leuk vindt om te blijven fokken. Zo worden jonge dieren misbruikt als publiekstrekkers. Onder het mom van fokprogramma’s om dieren voor het uitsterven te behoeden wordt er over de hele wereld in dierentuinen met dieren gezeuld waardoor intense familiebanden ruw worden verscheurd en worden de overtallige dieren buiten het zicht van het publiek gedood. Vrijwel geen enkel diersoort is met succes teruggeplaatst in het wild. Van de dieren die wel mogen blijven leven, lijdt een deel van de dieren psychisch zwaar onder de gevangenschap en ontwikkelt hierdoor gestoord gedrag waarvoor zij zelfs antidepressiva en antipsychotica toegediend krijgen, zo stelt Comité Dierennoodhulp.

Dier is geen attractie

Dieren levenslang opsluiten als bezienswaardigheid past anno 2020 niet meer. Op deze manier brengen we onze kinderen juist het verkeerde bij: een respectloze houding ten opzichte van een ander dier. Een dier is namelijk geen attractie of vermaaksartikel dat we om die reden gevangen mogen houden.