Automobiliste schiet door middenberm frontaal op tegenligger

Een 47-jarige vrouw uit Beverwijk is donderdagochtend zwaargewond geraakt na een ongeval op de N208. Dit meldt de politie donderdag.

Door middenberm geschoten

De vrouw raakte om vooralsnog onbekende redenen de macht over het stuur kwijt en schoot door de middenberm naar de andere weghelft. Hier botste zij frontaal op een tegenligger, een 30-jarige automobilist uit Heiloo. Het zwaargewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Ziekenhuis

De 30-jarige man is voor controle naar het ziekenhuis overgebracht en maakt het naar omstandigheden goed. De weg is enige uren in beide richtingen afgesloten geweest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeval.