Man (38) aangehouden voor betrokkenheid bij dood van Krzysztof Malinowski

Voorgeleiding

'De verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, zal vrijdag worden voorgeleid Meerdere aanhoudingen in deze zaak kunnen niet worden uitgesloten', aldus de politie.

Grootschalig onderzoek

Naar aanleiding van de dood van Malinowski is de recherche van Amsterdam een grootschalig onderzoek gestart. Ook werd hierbij de hulp van het publiek ingeschakeld. Met behulp van een matrixbord bij de westelijke oever van de Sloterplas, aandacht bij het lokale opsporingsprogramma Bureau 020 en een flyeractie hoopt het onderzoeksteam deze zaak op te lossen. Eerder loofde de hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie Amsterdam een beloning uit van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de persoon of personen die verantwoordelijk is of zijn voor de gewelddadige dood van Krzysztof Malinowski.

Krzysztof Malinowski

Het slachtoffer had de Poolse nationaliteit en leefde sinds februari van dit jaar een zwervend bestaan nabij de Sloterplas en in en rondom het centrum van Amsterdam. Malinowski leefde in tentjes rondom de boorden van de Sloterplas, tussen de oever en het Christoffel Plantijnpad. Hij maakte deel uit van een grote groep daklozen in de stad. Het slachtoffer werd door een wandelaar aangetroffen in de rietkraag van de Sloterplas in Amsterdam West. Malinowski was buiten bewustzijn en had veel verwondingen, die het gevolg waren van grof geweld. De hulpdiensten konden helaas weinig voor hem betekenen.

Informatie over de dood van Krzysztof Malinowski

Het onderzoeksteam komt nog steeds graag in contact met mensen die informatie hebben over deze zaak. Wie weet er meer over de dood van Krzysztof Malinowski? Wie heeft informatie over een mogelijke dader of daders? Ook andere informatie kan van groot belang zijn voor het onderzoek. Informatie delen met de politie kan telefonisch via 0900-8844.