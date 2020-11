Consumentenbond wil halt tegen ‘greenwashen’

Nog steeds doet een groot deel van de stroomleveranciers in Nederland zich groener voor dan ze is. Dat blijkt uit de jaarlijkse Stroomranking van de Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE. Zij roepen de politiek op om de energieleveranciers te verplichten tot meer transparantie.

Voor de Stroomranking beoordeelden de organisaties 54 stroomleveranciers op duurzaamheid door naar hun investeringen en inkoop en levering van stroom te kijken. Het gemiddelde rapportcijfer van leveranciers op de zakelijke markt is een 5,0. De consumentenleveranciers doen het beter, met een gemiddelde van 6,8.

Greenwashing

Opvallend is dat twee derde van de aanbieders een lager cijfer krijgt voor de stroom die ze inkopen dan voor de stroom die ze leveren aan hun klanten. Dat betekent dat de ingekochte stroom voornamelijk grijs is. Vervolgens vergoenen de bedrijven die stroom met los bijgekochte certificaten, zogenaamde Garanties van Oorsprong (GVO's). Deze vorm van inkoop draagt nauwelijks bij aan toename van duurzame energieopwekking in Nederland. Maar leveranciers lijken zo wél heel duurzaam, omdat op hun stroometiket dan ‘groene stroom’ staat. Dat is greenwashing, vinden de onderzoekers.

Wettelijke transparantieplicht

Energieleveranciers zijn verplicht klanten met het stroometiket te informeren over hoe de elektriciteit die zij leveren is opgewekt. Maar die transparantieplicht geldt niet voor de ingekochte stroom. Hierdoor blijft onzichtbaar dat achter de certificaten soms vervuilende, grijze stroom schuilgaat. ‘Consumenten kunnen op basis van de informatie die ze krijgen, niet bepalen of ze met een echt duurzaam bedrijf te maken hebben’, stellen de organisaties. Ze roepen daarom de politiek op om ook met een wettelijke transparantieplicht te komen voor ingekochte stroom. Kamerleden Matthijs Sienot (D66) en Carla Dik-Faber (CU) vroegen eerder al aandacht voor transparantie op de stroommarkt. Zij kaart de oproep daarom aan in de Tweede Kamer.

De grootste verschillen tussen inkoop en levering zijn te zien bij Clean Energy, Energiedirect.nl, Essent, Woonenergie, Oxxio, United Consumers en Neosmart.