Tijdens Coronacrisis twee keer zoveel wietzaadjes verkocht

Lockdown, geen reistijd door thuiswerken, geen feesten en partijen en geen teamsport meer. Het zijn allemaal redenen waarom mensen meer tijd hebben voor andere hobby’s. Iedereen vult het op zijn eigen manier in. Zo zijn er, blijkt uit cijfers van seedshops en headshops, heel veel mensen die aan de haal gaan met wietzaadjes. De verkoop is meer dan verdubbeld sinds de coronacrisis. Niet alleen in Nederland.

Legaal

Het is goed voor te stellen dat niet iedereen blij is met deze ontwikkeling. Wiet kweken staat namelijk in een kwaad daglicht. Tegenstanders maken zich voornamelijk zorgen om de criminaliteit die daarbij komt kijken. Toch is wietzaadjes kopen legaal en wordt wiet kweken gedoogd in Nederland. Dat is niet bij iedereen bekend, waardoor er soms met argwaan wordt gereageerd op het nieuws dat steeds meer Nederlanders hun groene vingers gaan uittesten. Je mag in Nederland overigens vijf cannabis planten kweken, zolang je niemand tot last bent en geen professionele hulpmiddelen zoals speciale lampen gebruikt.

Ook in België

Opvallend is dat ook in België de verkoop van wietzaadjes flink is gestegen. Dat is merkwaardig, aangezien het gedoogbeleid bij onze zuiderburen net even strenger is dan bij ons. Ook daar kun je zonder problemen wietzaadjes kopen, maar aan het kweken van cannabisplanten zijn meer regels verbonden. Wat we hier kennen als het gedoogbeleid heet in België ‘de laagste vervolgingsprioriteit’. Als meerderjarige mag je maximaal drie gram marihuana op zak hebben voor eigen gebruik. Ook mag je in België maar één wietplant kweken per persoon. Voorwaarden zijn dat het niet in het bijzijn gebeurt van minderjarigen en dat het de openbare orde niet wordt verstoord. Hoewel de regels een stuk strenger zijn, weerhoudt het de Belgen er niet van om wietzaden te kopen en de handen uit de mouwen te steken.

Het verband met Corona

De vraag naar wietzaadjes is op het moment dus heel erg groot. Volgens een grote Nederlandse headshop en seedshop komt dat met name omdat mensen meer tijd hebben vanwege de coronacrisis. Wiet kweken is behoorlijk tijdrovend en het is lastig om dit naast je baan, sport en sociale leven te doen. Nu veel tijdverdrijf is weggevallen, blijkt dat steeds meer mensen zich wagen aan wiet kweken.

Cannabiszaden zijn lang niet de enige producten die meer worden verkocht bij headshops en seedshops in Nederland en België. De vraag naar elektrische vaporizers, smartshop producten, bongs en waterpijpen is ook explosief gestegen. We zijn door het thuisblijven misschien wel wat nieuwsgieriger en ondeugender geworden.