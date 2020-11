Brandweerman omgekomen bij arbeidsongeval in Den Dolder

Zaterdagochtend is bij een inzet voor wateroverlast in een apartementencomplex aan de Dolderseweg in Den Dolder een brandweerman omgekomen door een ongeluk. Volgens nog niet officieel bevestigde berichten zou de brandweerman in een liftschacht zijn gevallen en aan zijn verwondingen zijn overleden.