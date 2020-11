Jongeren aangehouden voor vuurwerkoverlast in Arnhemse wijk Geitenkamp

Vuurwerk gegooid

Een van de verdachten wordt ervan verdacht dat hij bewust vuurwerk naar anderen gooide. Ook werd er iemand aangehouden voor het beledigen van agenten. Verder zijn er verschillende verkeersboetes uitgedeeld aan mensen die voor overlast zorgden.

Eerdere overlastmeldingen

De politie was extra in de wijk aanwezig omdat er de voorgaande avonden ook al veel overlast van zwaar illegaal vuurwerk was. Op vrijdag kreeg de politie meerdere meldingen van grote groepen jongeren die overlast veroorzaakten door vuurwerk af te steken in de wijk Geitenkamp. Ook werd er vuurwerk naar auto’s gegooid en er zou in de lucht zijn geschoten, dat wordt nog onderzocht. De politie hield vrijdag een 27-jarige man uit Arnhem aan op verdenking van verstoring van de openbare orde en opruiing. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. En ook de komende tijd zal de politie alert blijven op de situatie in de wijk.

Gevaarlijk

Illegaal vuurwerk kan erg gevaarlijk zijn. Als iemand een partij illegaal vuurwerk op zolder of op een slaapkamer heeft liggen, kunnen er gewonden of doden vallen als er iets misgaat. Daarnaast horen we van verschillende wijkbewoners dat ze genoeg hebben van de overlast. En daarom doet de politie een beroep op de bewoners van de wijk. Weet je dat iemand een partij vuurwerk heeft liggen? Of weet je dat iemand er in handelt? Bel de politie dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.