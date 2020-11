Verwarde man trekt plotseling mes, agent lost waarschuwingsschot

Een agent heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Dordrecht bij de aanhouding van een verwarde man een waarschuwingsschot gelost nadat de man plotseling een mes trok. Dit meldt de politie zondag.

Verward gedrag

Agenten waren rond 01.50uur naar de Lange IJzerenbrugstraat gegaan, nadat een omstander meldde dat daar een dronken dan wel verwarde man rondliep. De agenten vonden de man daar daadwerkelijk en hij vertoonde dermate verward gedrag dat ze een ambulance lieten komen om hem psychiatrisch te laten beoordelen.

Mes

'De man was in eerste instantie rustig, maar hij haalde ineens een mes tevoorschijn en bedreigde daar de agenten mee', aldus de politie. Twee van hen gebruikten pepperspray om de man onder controle te krijgen, maar dat hielp onvoldoende, want de man bleef agressief.

Waarschuwingsschot

Na het afvuren van een waarschuwingsschot én een korte worsteling kon de man aangehouden worden. Niemand raakte bij het waarschuwingsschot gewond en de kogel beschadigde voor zover bekend ook niets. De man zit vast.