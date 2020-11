Verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten van start

Alle mkb-ondernemers die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf woensdag 25 november 2020 om 12.00 uur een aanvraag doen voor de verbrede Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de zogenoemde TVL Q4 2020. Deze verbreding werd op 27 oktober 2020 aangekondigd als uitbreiding van het derde steunpakket. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun gemaakte voorraad- en aanpassingskosten.

Bedrijven kunnen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de berekende vaste lasten en het omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten van oktober tot en met december 2020 krijgen tot een maximum van 90.000 euro. De eenmalige subsidie voor voorraad- en aanpassingskosten voor eet-en drinkgelegenheden bedraagt gemiddeld € 2500. Aanvragen kan op www.rvo.nl/TVL.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Het kabinet blijft ondernemers steunen om te proberen zoveel mogelijk ontslagen en faillissementen te voorkomen. Met de eerste TVL hebben bijna 50.000 ondernemers een tegemoetkoming in hun vaste lasten ontvangen. We compenseren in dit laatste kwartaal van het jaar tijdelijk niet alleen de vaste lasten van bepaalde sectoren, maar van elke ondernemer die hard getroffen is door de coronabeperkingen. Horecaondernemers ontvangen daarnaast een extra opslag op de TVL, om de kosten voor voorraad en aanpassingen die zij gedaan hebben tegemoet te komen.”

Voorwaarden TVL Q4 2020

De TVL Q4 2020 staat open voor alle sectoren, dus ook voor ondernemers die indirect door de coronabeperkingen worden getroffen zoals toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Het betreft een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven moeten van oktober t/m december 2020 minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis. Het aandeel vaste lasten is minimaal 3.000 euro. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. De maximale tegemoetkoming is verhoogd naar 90.000 euro.



Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de huidige gedwongen sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet verstrekt een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,8 procent van de omzetderving. Dit bedrag wordt automatisch toegevoegd aan de TVL Q4 2020 aanvraag, ondernemers hoeven dus niks extra’s te doen.



De TVL Q4 2020 is eenmalig aan te vragen tot en met 29 januari 2021 17.00 uur. Voor de uitvoering van deze TVL heeft het kabinet 833 miljoen euro uitgetrokken.

Bijna 50.000 ondernemers ontvingen TVL 1

De eerste aanvraagperiode van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) sloot 30 oktober. De regeling was het vervolg op de TOGS-regeling en houdt rekening met de omvang van het omzetverlies van een bedrijf. Er is op dit moment 538 miljoen euro uitgekeerd aan 47.416 ondernemers. De komende weken zullen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de laatste 1200 aanvragen worden afgehandeld, waarmee de totale uitkering aan ondernemers nog toeneemt.