Twee aanhoudingen na steekincident rond verkoop auto

Op donderdag 15 oktober 2020 omstreeks 17.00 uur heeft een steekpartij plaatsgevonden op de Lauernessestraat in Bos en Lommer. De eigenaar van een Mercedes, die zwaargewond raakte, had een afspraak om zijn auto te verkopen. Nadat hij was neergestoken, hebben de daders zijn auto gestolen.

De auto is later op een bedrijventerrein in Amsterdam teruggevonden. Naar aanleiding van deze zaak zijn op 4 november twee minderjarige jongens uit Haarlem aangehouden. Zij worden verdacht van het medeplegen van een poging tot gekwalificeerde doodslag en zitten momenteel in voorlopige hechtenis.