Explosie bij bedrijfspand in Rijswijk

Bij een bedrijfspand aan de Visseringlaan in Rijswijk is maandagavond 23 november voor de deur iets tot ontploffing gebracht. Door de explosie, die voor het pand plaatsvond, raakte de voordeur van het pand zwaar beschadigd en sneuvelden een aantal ruiten.

Rond 19.30 uur was in de industriewijk waar het pand staat een flinke klap te horen en was er volgens de melding brand. Ter plaatse bleek het te gaan om de voordeur van het pand die zwaar beschadigd was en de ruit van de pui die door de klap gesneuveld was. De brandweer kwam ter plaatse en beoordeelde dat het pand veilig was.

Treubstraat

Getuigen hadden vlak na de klap drie mannen in de richting van het betroffen pand zien rennen. Dit drietal werd later gecontroleerd en verklaarde na de klap poolshoogte te zijn gaan nemen. Een andere getuige had gezien dat er iets in brand werd gestoken voor het pand door een donker geklede man die was weggerend in de richting van de Treubstraat.