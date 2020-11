Nederlanders verkiezen Kerst massaal boven Sinterklaas

Slechts 1 op de 10 Nederlanders viert graag Sinterklaas, terwijl bijna 60% van de Nederlanders uitkijkt naar Kerst, toont onderzoek van PostNL aan. Hoe de feestdagen in de huidige tijd eruit gaan zien, blijft nog even onduidelijk. Feit is dat Kerst dit jaar mogelijk alleen in klein gezelschap gevierd kan worden vanwege de coronamaatregelen. Eén op de drie Nederlanders ziet er tegenop om te bedenken hoe ze de feestdagen met hun dierbaren kunnen vieren in deze tijd.

Run op kerstkaarten

Minder contact in een tijd dat we juist elkaars nabijheid willen opzoeken, is voor veel mensen lastig. 40% van de Nederlanders is daarom van plan meer kerstkaarten te versturen dan normaal. 64% van de Nederlanders denkt dat vrienden en familie juist dit jaar wel een hart onder de riem kunnen gebruiken in de vorm van een kaartje. En dat blijkt te kloppen: 82% van de Nederlanders geeft aan een kerst- of nieuwjaarskaart extra te waarderen dit jaar. PostNL verwacht de komende feestmaand gemiddeld twee keer zoveel post te bezorgen dan op andere dagen gedurende het jaar.

Extra bezorgdagen en brievenbusleging op zondag

PostNL is goed voorbereid op de grote decemberdrukte. Dat geldt voor de pakketten, maar net zo goed voor de post. Waar er gemiddeld 6,8 miljoen brieven per dag door de handen van de bezorgers gaan, wordt dit rond de feestdagen bijna verdubbeld tot gemiddeld 11,7 miljoen brieven per dag. Op sommige dagen in december haalt PostNL zelfs tien keer zoveel post uit de oranje brievenbussen.

Daarom zijn er extra bezorgdagen ingepland en worden de meer dan 11.000 brievenbussen in december ook op zondagen geleegd. Marieke Schoon-van der Loop, marketing manager bij PostNL vertelt: ‘We staan in de startblokken om iedereen mooie feestdagen te bezorgen. We zijn ons ervan bewust dat mensen meer dan ooit uitkijken naar dat bijzondere kaartje in de bus. Die extra aandacht voor elkaar is dit jaar belangrijker dan ooit.’