OMT adviseert geen versoepeling coronamaatregelen

Naast het niet versoepelen van de regels gaat het OMT bekijken of een verlenging van de kerstvakantie op alle scholen een optie is. Uit onderzoek blijkt dat scholen een behoorlijke besmettingshaard zijn. Vooral de bewegingen van de leerlingen in en om de school. De herfstvakantie deed volgens het OMT veel goeds.

Het advies van het OMT is een tussen advies. Er staat voor 8 december pas weer een grote persconferentie gepland.