Rijksrecherche onderzocht 13 schietincidenten eerste helft 2020

De Rijksrecherche heeft in de eerste helft van 2020 onderzoek gedaan naar dertien schietincidenten waarbij door de politie is geschoten. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Drie doden

'Bij deze schietincidenten vielen drie dodelijke slachtoffers en raakten tien mensen gewond. Dit is meer dan in de eerste helft van 2019, maar vergelijkbaar met de jaren daarvoor', aldus het OM.

Letsel of dood

In alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met letsel of dood tot gevolg doet de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie, onderzoek. Onder gezag van een officier van justitie doet de Rijksrecherche met distantie onpartijdig onderzoek. Als de Rijksrecherche het onderzoek heeft afgerond beoordeelt het OM op grond van de onderzoeksresultaten of het vuurwapengebruik door de politie rechtmatig is geweest.

Onderzoek objectief en zorgvuldig

Vormen van agressie en intimidatie in de maatschappij vragen om gepast handhavend optreden van politiemensen. Onderzoek naar geweldsaanwending door politiefunctionarissen met ernstige gevolgen dient objectief en zorgvuldig te worden uitgevoerd. Dit is zowel van groot belang voor slachtoffers en nabestaanden, als voor de betrokken politiefunctionarissen. Bovendien is het essentieel voor het vertrouwen van de samenleving in een rechtvaardige politie en integere overheid.

Hieronder het overzicht over de periode 2014 – medio 2020:

2014

Aantal schietincidenten: 33

Aantal gewonden: 31

Aantal dodelijke slachtoffers (zelfmoord): 2

2015

Aantal schietincidenten: 30

Aantal gewonden: 29

Aantal dodelijke slachtoffers: 0

2016

Aantal schietincidenten: 34

Aantal gewonden: 33

Aantal dodelijke slachtoffers: 4

2017

Aantal schietincidenten: 23

Aantal gewonden: 20

Aantal dodelijke slachtoffers: 3

2018

Aantal schietincidenten: 27

Aantal gewonden: 26

Aantal dodelijke slachtoffers: 3

2019

Aantal schietincidenten: 16

Aantal gewonden: 12

Aantal dodelijke slachtoffers: 4

Eerste helft 2020

Aantal schietincidenten: 13

Aantal gewonden: 10

Aantal dodelijke slachtoffers: 3