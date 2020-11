Vreugdevuren Den Haag 2020 gaan niet door vanwege coronamaatregelen

In overleg met bouwers

'Het besluit is genomen in constructief overleg met de bouwers van de vier vreugdevuren: Scheveningen, Duindorp, Escamp en Laak. Gemeente en bouwers gaan zich onverminderd richten op het succesvol laten plaatsvinden van de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling 2021/2022', aldus de gemeente.

Traject vergunningverlening volgens plan verlopen

Na de bijna-ramp met de vonkenregen op Scheveningen stelde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) dat vreugdevuren alleen nog plaats konden vinden met een evenementenvergunning. Hoewel het traject voor vergunningverlening volgens planning verliep en alle seinen op groen stonden, verbieden de coronamaatregelen van de Rijksoverheid het nu om een evenementenvergunning te verlenen.

Te kort tijd

De vreugdevuren in deze nieuwe vorm verdienen een eerlijke kans. Zelfs met een eventuele verlichting van de coronamaatregelen later dit jaar, mag waarschijnlijk slechts een zeer gering aantal mensen worden toegelaten op het evenemententerrein en wordt de voorbereidingstijd voor zowel bouwers als gemeente te kort om de vreugdevuren plezierig en veilig te kunnen organiseren. Daarnaast levert het voor alle partijen te veel onzekerheid en onaanvaardbare (financiële) risico’s op en is de kans op een grote toestroom van belangstellenden te groot.

2021/2022

Voor alle partijen is dit een domper. Vanaf begin dit jaar zijn de gemeente Den Haag en de bouwers in constructief en goed gesprek geweest. Die gesprekken waren vanaf het eerste moment erop gericht om dit jaar een vreugdevuur met vergunning te laten plaatsvinden. Die inzet blijft voor volgend jaar onveranderd: tijdens de jaarwisseling van 2021 naar 2022 zijn alle partijen voornemens wél een vreugdevuur te laten plaatsvinden.

Rust bewaren

Burgemeester en bouwers begrijpen dat dit voor inwoners van Laak, Escamp, Duindorp en Scheveningen een grote teleurstelling is. Samen roepen zij op de rust te bewaren, zowel voor als tijdens de jaarwisseling.